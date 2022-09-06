Соленое озеро Урмия в Иране близко к исчезновению

6 сен. 11:28

На северо-западе Ирана вскоре может исчезнуть бессточное соленое озеро Урмия площадью порядка 5500 кв км.

Судьба Урмии оказалась под угрозой еще в 1998 году из-за сильной засухи, а также перекрытия рек, питающих водоем. С 2008 года озеро разделено на две части дамбой, по которой проходит шоссе, соединяющее Восточный и Западный Азербайджан. Дамба осложнила циркуляцию воды в озере.

Площадь водосбора Урмии составляет около 50 тыс кв км. К настоящему времени площадь Урмии сократилась более чем на 70%.

"По последним данным мониторинга, в озере Урмия находится 2 млрд 890 млн кубометров воды", - сообщал в феврале после обильных дождей заместитель министра охраны и эксплуатации Западно-Азербайджанской региональной водной организации Джавад Мохаммади.

До 80 % годового поступления воды в озеро приходится на дождливые зимние и весенние месяцы.

В последние годы в Иране действует программа по восстановлению озера. Если озеро пересохнет полностью, на его месте останется 10 млрд тонн соли, около 14 млн человек станут вынужденными переселенцами.