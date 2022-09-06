Ильхам Алиев: боевой опыт армии Азербайджана внимательно изучается в военных центрах развитых стран

6 сен. 11:18

Боевой опыт армии Азербайджана сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран, заявил президент Ильхам Алиев в обращении к участникам открывшейся в Бакинском Экспо Центре IV Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022.

"ADEX-2022 - первая международная оборонная выставка, организованная Азербайджаном после блестящей победы в Отечественной войне. Демонстрация на мероприятии отечественной продукции военного назначения, успешно прошедшей испытание в ходе реальных боевых действий, еще больше повышает ее значимость", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что боевой опыт, полученный Вооруженными силами Азербайджана во время войны XXI века, сегодня тщательно изучается в военных центрах развитых стран. "Используя самые современные боевые средства в чрезвычайно сложных рельефных условиях, Вооруженные силы Азербайджана прорвали укрепленные противником оборонительные линии и, стремительно продвигаясь, всего за 44 дня заставили его сдаться. Историческая победа Азербайджана продемонстрировала, что для достижения целей, поставленных в военной сфере, крайне важно осуществлять последовательные и целенаправленные меры по построению современной армии, усилению военной мощи страны", - пояснил Ильхам Алиев.

Он напомнил, что Азербайджан всегда уделяет особое значение повышению боеспособности своей армии и укреплению ее материально-технической базы. "Помимо развития сотрудничества с ведущими государствами мира в военно-технической сфере, наша страна также наращивает возможности в сфере национальной оборонной промышленности. В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими компаниями более 50 стран мира в области авиации, навигации, приборостроения и других направлениях, с каждым годом увеличивается объем продукции, выпускаемой на предприятиях оборонной промышленности нашей страны", - поведал глава государства.

"В предстоящий период мы еще больше укрепим Вооруженные силы Азербайджана и обороноспособность нашей страны, уделяя особое внимание производству современного оружия, военной техники, боеприпасов, тылового имущества и других материальных средств", - пообещал Ильхам Алиев.