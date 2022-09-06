Путин: чеченцы - бесстрашные воины

6 сен. 11:12

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем – родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережёте свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твердую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами", - сказано в тексте.

Также президент отметил мужество и доблесть чеченцев в ходе СВО на Украине. "Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Чечня в последнее время решает серьезные задачи, направленные на социально-экономическое развитие республики, привлечение инвестиций, поддержку предпринимателей, повышение качества жизни людей.

"Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в её процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России", - заключил Путин, пожелав чеченцам успехов и всего наилучшего.