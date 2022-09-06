Меликов: модернизированный ММТП может влиться в коридор Север-Юг

6 сен. 11:02

При условии модернизации АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) может стать частью транспортного коридора "Север-Юг", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня на Каспии и в прикаспийских государствах нет ни одной страны, которая была бы в списке недружественных РФ стран. И мы можем компенсировать товары, которые раньше получали с Запада, поставками из тех стран, с которыми мы продолжаем сотрудничать. Но для этого должен быть переформатирован транспортно-логистический коридор "Север-Юг", и одним из инвестиционных проектов мы рассматриваем развитие "Махачкалинского морского торгового порта", - рассказал Меликов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), отметив: сейчас решается вопрос о включении его в план приватизации и передачу частным инвесторам, которые способны вложить крупные средства в развитие порта, что позволит использовать его для развития транспортно-логистического коридора, передает "Интерфакс".

Уже реконструируются пункты пропуска, в том числе железнодорожный на границе с Азербайджаном, дорожные службы приступили к капитальному ремонту федеральной трассы "Ростов-Баку" (Р-217 "Кавказ"), которая также будет являться одним из элементов транспортно-логистического коридора, - добавил глава Дагестана.