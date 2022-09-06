Росгидромет объяснил резкое похолодание в стране

6 сен. 10:47

Осенняя погода пришла на европейскую территории России очень резко, в ближайшее время потепления ждать не стоит, сообщает Росгидромет.

Температуры продолжат опережать календарь на две недели, среднесуточные значения будут ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

"Причиной этого стал обширный тропосферный циклон, который охватил своим влиянием почти всю территорию России. Он оттеснил высотную фронтальную зону далеко на юг и позволил холодным воздушным массам свободно распространяться то территории страны", - объяснили специалисты.

Относительно теплая погода остается только на юге страны, благодаря прогретой воде в Черном море.