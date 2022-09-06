Кремль: Турция - дружественная для России страна

Сотрудничество России и Турции имеет большой потенциал, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Турция - это дружественная для нас страна, это очень наш важный партнер, причем как в делах политических с точки зрения международной политики, так и в плане торгово-экономического сотрудничества", - цитирует его "Известия".

Он напомнил, что Анкара не присоединилась к антироссийским санкциям, показав "суверенную, самостоятельную внешнюю политику".

Песков добавил, что Россия и Турция продолжают взаимодействие, "исходя из принципов взаимного уважения интересов друг друга и взаимной выгоды".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным дела Кирилл Семенов, Россия и Турция действительно извлекают взаимную выгоду из сотрудничества. "Прежде всего это связно с финансово-экономическим сотрудничеством, которое активно развивается после введения в отношении Москвы односторонних санкций со стороны некоторых государств Запада. Естественно, Турция заинтересована в использовании своих ресурсов для обхода этих санкций, и она не скрывает, что благодаря этому получает значительные дивиденды, в том числе экономические", - прежде всего сказал он.



"Также нужно упомянуть вторичный экспорт, который идет в Россию через Турцию со стороны той же Италии и других европейских государств. Турецкий экспорт в Россию тоже вырос, Анкара от обоих процессов товарооборота получает немало финансовых доходов. Россия, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы Турция оставалась товарным хабом для того, чтобы компенсировать часть потерь от санкций со стороны Запада и воспользоваться турецкой политикой, состоящей в отказе присоединяться к санкциям и готовности создать условия для того, чтобы Россия могла каким-то образом их обходить по турецкой территории", - подчеркнул Кирилл Семенов.



Взаимное уважение интересов России и Турции, в свою очередь, объяснять сходством взглядов российского и турецкого руководства на мировое устройство, их желание уйти от однополярной системы. "Здесь надо исходить из собственно подходов и Москвы, и Анкары к устройству мира. Как говорит Реджеп Тайип Эрдоган, "мир больше пяти (стран-постоянных членов Совбеза ООН, - прим. ред.)". Россия также выступает за многополярный мир. На этом фоне, конечно, у России и Турции, претендующий на один из полюсов нового многополярного мира, и складываются такие доверительные отношения", - пояснил эксперт РСМД.