СМИ: донские ученые разработали вакцину от ротавируса

6 сен. 10:42

Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора создал вакцину против ротавируса, готовый препарат планируют получить в 2023 году, - сообщила "Известиям" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ростовский институт создал вакцину против ротавируса. Сейчас закончим клинические испытания и будем выпускать. …Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат", - заявила Попова, передает ТАСС.

Напомним, в апреле этого года в Роспотребнадзоре сообщали, что сотрудники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии ведут разработку отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей.