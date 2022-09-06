В Казахстане рассказали о важности сотрудничества с Германией

6 сен. 10:34

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с делегацией из Германии, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече он отметил, что республика заинтересована в углублении партнерства в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортно-логистической отрасли, образовании, науке и подготовке технических кадров.

По словам Токаева, подготовлен пул из 800 потенциальных инвестиционных проектов. Кроме того, Казахстан намерен организовать благоприятные условия для привлечения немецкого бизнеса.

"Германия является важнейшим партнером Казахстана в ЕС. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала. Имеется значительный потенциал как для роста торговли, так и для увеличения объема инвестиций", – заявил он.

Казахстанский лидер также напомнил об интересе к немецкому опыту в подготовке технических специалистов. В частности, страна планирует открыть представительства технических институтов Германии, лабораторий, научно-исследовательских центров и центров компетенций для повышения уровня специалистов.

Глава делегации, сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии Доминик Шнихельс дал высокую оценку взаимодействию государственных органов с бизнес-структурами Казахстана и Германии, выделив эффективность специальной правительственной группы по работе с германскими компаниями.

Делегация также выразила заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.