Росстат подсчитал миграционный отток граждан с начала года

6 сен. 10:28

По данным Росстата, с начала 2022 года из России выехали двое больше человек, чем за аналогичный период прошлого года - 419 тыс против 202 тыс, пишет РБК.

Миграционный отток с начала года составил 96 тыс человек, в прошлом году наблюдался, напротив, прирост - на 114 тыс человек.

В 2022 году в страны СНГ выехали 368 тыс человек, из них вернулись 294 тыс. Страны СНГ приняли самый мощный миграционный отток из России - 73 тыс человек, в 2021 году был прирост - 111 тыс человек.

Миграционный отток в страны дальнего зарубежья с начала года составит 23 тыс человек - выехали чуть более 50 тыс россиян, вернулись в Россию 27 тыс человек. За аналогичный период прошлого года страны дальнего зарубежья обеспечили прирост на 2,5 тыс человек.

Самыми популярными странами для выезда в этом году стали Украина (79,6 тыс), Таджикистан (58,4 тыс), Армения (49 тыс), Киргизия (43,6 тыс), Казахстан (40,7 тыс), Узбекистан (38,6 тыс). Среди стран дальнего зарубежья: Китай, Вьетнам, Индия.

Численность населения в России с начала 2022 года снизилась на 480,6 тыс человек (на 0,33%), сообщает Росстат. Естественная убыль в этом году составила 383,8 тыс человек. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года численность населения снизилась на 0,21%, естественная убыль составила 421,9 тыс человек.

Отметим, что по данным FinExpertiza, во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов - 3,12 млн. А 85% из покинувших страну IT-специалистов (всего уехали порядка 70 тыс программистов), уже в мае вернулись домой, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.