До конца года карачаево-черкесский курорт Архыз станет частным

6 сен. 10:19

Уже до конца текущего 2022 года завершится определение якорного инвестора, который займется дальнейшим развитием курорта Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), - сообщил сегодня в ходе сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Внедряем новую модель взаимодействия государства и бизнеса - это продажа со 100% отсрочкой стратегическому инвестору территории с готовой инфраструктурой, построенной за счет бюджетных средств. Пилотный пример есть - ОЭЗ "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Подготовили документы для проведения конкурса по отбору стратегического инвестора. Рассчитываем, что завершим его до конца этого года", - отметил министр, передает ТАСС.

На курорте уже построена базовая инфраструктура, объект вышел на безубыточность, и теперь в задачи инвестора будет входить создание новых объектов горнолыжной и туристской инфраструктуры.

Напомним, "Архыз" - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Он ориентирован на активный семейный отдых. Сейчас на курорте 27 км трасс. На территории ОЭЗ зарегистрировано 36 резидентов, объем заявленных частных инвестиций которых составляет 13,5 млрд рублей.