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Новости Северного Кавказа

Путин: чеченцы - бесстрашные воины

Путин: чеченцы - бесстрашные воины

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со …

До конца года карачаево-черкесский курорт Архыз станет частным

До конца года карачаево-черкесский курорт Архыз станет частным

Уже до конца текущего 2022 года завершится определение якорного инвестора, который займется дальнейшим развитием курорта Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), - сообщил сегодня в ходе сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и …

На Кавказе похолодает

На Кавказе похолодает

Сегодня, 6 сентября, на территории Северного Кавказа заметно похолодает – в целом в регионе установится осенняя температура, и термометры покажут не выше 17-18 градусов тепла. В Нальчике и Владикавказе днем будет 11-12 тепла, …

Сколько человек обслужил в августе аэропорт Махачкалы?

Сколько человек обслужил в августе аэропорт Махачкалы?

Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за август составил 308 315 человек, что на 46,2% превышает прошлогодний показатель. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. В прошлом месяце аэропорт выполнил 2331 …

Мешийский комплекс в Итум-Калинском районе Чечни обрел новую жизнь

Мешийский комплекс в Итум-Калинском районе Чечни обрел новую жизнь

Чеченские строители восстановили в Итум-Калинском районе Мешийский комплекс, состоящий из башен и каменных склепов, который находился под угрозой обрушения, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона. "Мешийский …

В центре для одаренных детей в КБР пройдет смена по эстетической гимнастике

В центре для одаренных детей в КБР пройдет смена по эстетической гимнастике

В региональном центре поддержки одаренных детей "Антарес" в Кабардино-Балкарии будет проведена спортивная образовательная смена для девушек, занимающихся эстетической гимнастикой. Об этом сообщил заместитель руководителя центра …

Жители и гости Пятигорска могут увидеть картины Федора Конюхова

Жители и гости Пятигорска могут увидеть картины Федора Конюхова

Сегодня в рамках Осеннего культурного марафона в ставропольском Пятигорске открылась выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова, - сообщили в пресс-службе городской администрации. "До 11 сентября …

Под Дербентом задержали грузовик с крупной партией &quot;левого&quot; алкоголя

Под Дербентом задержали грузовик с крупной партией "левого" алкоголя

Сотрудники МВД и ФСБ сегодня задержали в Дербентском районе Дагестана грузовик с нелегальной алкогольной продукцией, - сообщает пресс-служба МВД республики. "На посту полиции в Дербентском районе при проверке автомашины КамАЗ в …

Владикавказ принимает российскую &quot;Театральную осень&quot;

Владикавказ принимает российскую "Театральную осень"

Сегодня в Академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе стартовал Четвертый фестиваль национальных театров России "Театральная осень". Министр культуры Северной Осетии Эдуард Галазов на …

Туроператоры СКФО ждут запуска &quot;Электронной путевки&quot; и реестра гидов

Туроператоры СКФО ждут запуска "Электронной путевки" и реестра гидов

Единая информационная система "Электронная путевка" и реестр экскурсоводов и гидов позволят увеличить число легальных туроператоров на Северном Кавказе, а это положительно скажется на статистике турпотока, - уверена полпред …

Два мальчика и девочка сорвались с обрыва в Ингушетии

Два мальчика и девочка сорвались с обрыва в Ингушетии

Трое детей сорвались с обрыва в Ингушетии, идет проверка. Такое сообщение распространила прокуратура республики. Накануне в медицинское учреждение Сунженского района были доставлены дети 2009, 2012 и 2016 годов рождения. По …

Туристы осваивают горные курорты Кавказа

Туристы осваивают горные курорты Кавказа

Три горных курорта Северного Кавказа - "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" – показали серьезный рост турпотока этим летом: он вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщили в пресс-службе …

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