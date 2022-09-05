Новости Северного Кавказа
Путин: чеченцы - бесстрашные воины
Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со …
Меликов: модернизированный ММТП может влиться в коридор Север-Юг
При условии модернизации АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) может стать частью транспортного коридора "Север-Юг", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов. "Сегодня на Каспии и в …
До конца года карачаево-черкесский курорт Архыз станет частным
Уже до конца текущего 2022 года завершится определение якорного инвестора, который займется дальнейшим развитием курорта Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), - сообщил сегодня в ходе сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и …
На Кавказе похолодает
Сегодня, 6 сентября, на территории Северного Кавказа заметно похолодает – в целом в регионе установится осенняя температура, и термометры покажут не выше 17-18 градусов тепла. В Нальчике и Владикавказе днем будет 11-12 тепла, …
Сколько человек обслужил в августе аэропорт Махачкалы?
Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за август составил 308 315 человек, что на 46,2% превышает прошлогодний показатель. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. В прошлом месяце аэропорт выполнил 2331 …
Мешийский комплекс в Итум-Калинском районе Чечни обрел новую жизнь
Чеченские строители восстановили в Итум-Калинском районе Мешийский комплекс, состоящий из башен и каменных склепов, который находился под угрозой обрушения, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона. "Мешийский …
В центре для одаренных детей в КБР пройдет смена по эстетической гимнастике
В региональном центре поддержки одаренных детей "Антарес" в Кабардино-Балкарии будет проведена спортивная образовательная смена для девушек, занимающихся эстетической гимнастикой. Об этом сообщил заместитель руководителя центра …
Жители и гости Пятигорска могут увидеть картины Федора Конюхова
Сегодня в рамках Осеннего культурного марафона в ставропольском Пятигорске открылась выставка картин знаменитого путешественника Федора Конюхова, - сообщили в пресс-службе городской администрации. "До 11 сентября …
Под Дербентом задержали грузовик с крупной партией "левого" алкоголя
Сотрудники МВД и ФСБ сегодня задержали в Дербентском районе Дагестана грузовик с нелегальной алкогольной продукцией, - сообщает пресс-служба МВД республики. "На посту полиции в Дербентском районе при проверке автомашины КамАЗ в …
Владикавказ принимает российскую "Театральную осень"
Сегодня в Академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе стартовал Четвертый фестиваль национальных театров России "Театральная осень". Министр культуры Северной Осетии Эдуард Галазов на …
Туроператоры СКФО ждут запуска "Электронной путевки" и реестра гидов
Единая информационная система "Электронная путевка" и реестр экскурсоводов и гидов позволят увеличить число легальных туроператоров на Северном Кавказе, а это положительно скажется на статистике турпотока, - уверена полпред …
Два мальчика и девочка сорвались с обрыва в Ингушетии
Трое детей сорвались с обрыва в Ингушетии, идет проверка. Такое сообщение распространила прокуратура республики. Накануне в медицинское учреждение Сунженского района были доставлены дети 2009, 2012 и 2016 годов рождения. По …
Туристы осваивают горные курорты Кавказа
Три горных курорта Северного Кавказа - "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" – показали серьезный рост турпотока этим летом: он вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщили в пресс-службе …