Новости Северного Кавказа

6 сен. 10:19

Уже до конца текущего 2022 года завершится определение якорного инвестора, который займется дальнейшим развитием курорта Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), - сообщил сегодня в ходе сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и …