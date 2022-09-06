Грузия спешит присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

6 сен. 9:57

Парламент Грузии ускоренно рассмотрит законодательные инициативы, которые позволят стране присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

На этой неделе будут рассмотрены следующие законопроекты: "О внесении изменений в Органический закон Грузии о Национальном банке Грузии"; "О внесении изменений в Закон Грузии о деятельности коммерческих банков"; "О платежной системе и платежных услугах Грузии".

В пресс-службе грузинского парламента уточнили, что "разработка пакетов законопроектов и их ускоренное рассмотрение обусловлены необходимостью своевременного выполнения критериев, необходимых для присоединения Грузии к Единой зоне платежей в евро (SЕРА) и обязательств по Соглашению об ассоциации".

Single Euro Payment Area (SEPA) - зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.

Присоединение Грузии к SEPA будет полезна для многих направлений, считает председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.

"В частности, добавит авторитета банковскому сектору Грузии на международной арене, упростит торговые отношения с Европейской экономической зоной, гражданам Грузии будут предоставляться упрощенные услуги, что особенно важно, в том числе учитывая растущую тенденцию денежных переводов из стран ЕС", - объяснила Бочоришвили.

Заявка Грузии на присоединение к Единой платежной зоне будет подана в Европейский налоговый совет в ближайшее время.