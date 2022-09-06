Кубань ждет резкое снижение температуры и сильный ветер

6 сен. 9:53

Сегодня в Краснодарском крае ожидается резкое снижение температуры, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадков в регионе не ожидается, однако температура воздуха ночью составит до 12 градусов, а днем – не выше 23 тепла. А вот скорость северного ветра будет достигать 5–10 м/с, а местами и до 14 м/с, - передает "АиФ-Юг".

На Черноморском побережье ночью столбики термометров покажут 12 - 17 градусов тепла, днем - до 26 тепла. Северо-восточный ветер местами будет достигать 17 м/с, в Новороссийске до 20 м/с. В Краснодаре днем воздух прогреется до 22 градусов, а порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Сочи все службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности. Синоптики предупредили жителей о резком усилении ветра на курорте – его порывы местами могут достигать 15-18 м/с.

В свою очередь МЧС предупреждает, что 6, 7, 8 сентября в предгорьях и низких горах Лазаревского района сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор на территории города строго запрещено, а жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, - предупреждает мэрия города-курорта.