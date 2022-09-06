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Сбербанк стал выдавать кредиты в юанях и рупиях

Сбербанк стал выдавать кредиты в юанях и рупиях

В Сбербанке назвали две основные валюты, с которыми в настоящее время ведется работа - это китайский юань и индийская рупия.

"Мы сейчас уже начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос", - рассказал в кулуарах Восточного экономического форума первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Также он сообщил, что банк работает с рупией. "Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы тоже готовы предоставлять", - добавил Ведяхин.

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