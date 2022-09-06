Турпоездки между Россией и Китаем станут доступнее

6 сен. 9:35

В скором времени Китай планирует снять ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с COVID-19, - заявил председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

"В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты", - рассказал Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ, передает РИА Новости.

Механизмы сотрудничества между Китаем и Россией в области разработки вакцины от COVID-19 и других областях уже достаточно совершенны, что говорит о скорейшей реализации таких механизмов, как взаимное признание паспортов вакцинации, - добавил Чжоу Лицюнь, выразив убеждение, что, по мере улучшения эпидемической ситуации сфера туризма станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.