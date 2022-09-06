Россия создала вакцину от оспы обезьян

6 сен. 9:33

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства разработали современный препарат от обезьяньей оспы, который сейчас проходит доклинические исследования, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Данное заявление было сделано в ходе сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования", - цитирует ее Sputnik Узбекистан.