В Баку стартовала IV международная оборонная выставка ADEX

В Бакинском ЭКСПО-центре сегодня проходят IV Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2022 и XIII Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian-2022. Отметим, что ADEX проводится впервые после победы Азербайджана в Карабахской войне.

В общей сложности в мероприятиях участвуют свыше 200 компаний из 32 стран, причем в этом году количество участников больше, чем в прошлом. "Дебютантами этого года являются компании из Иордании. Со своими национальными стендами будут участвовать Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны", - говорится в сообщении организаторов.

Оборонная промышленность Азербайджана представила на выставке множество отечественных новшеств, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы и так далее.

Выставка ADEX-2022 будет проходить с 6 по 8 сентября по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности и поддержке Министерства обороны Азербайджана.

Объединенную российскую экспозицию на выставке организует АО "Рособоронэкспорт" (входит в госорпорацию Ростех). "В 2022 году на российской экспозиции представим около 500 образцов для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, продемонстрируем широкую линейку гражданской продукции. Ожидаем большое внимание к продвигаемому Рособоронэкспортом стрелковому оружию, системам противодействия терроризму и проектам по кибербезопасности", - пояснял генеральный директор компании Александр Михеев.

В частности, на выставке продемонстрированы военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходная гаубица "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и СПТРК "Хризантема-С".

Кроме того, в экспозицию вошли образцы специальной бронированной машины "Тигр" и бронированного автомобиля в минно-защищенном исполнении, технические средства охраны границ и особо важных объектов, в том числе автономные мобильные посты и комплексы технического и видеотелевизионного наблюдения. Всего в российской экспозиции на ADEX-2022 участвуют более 20 предприятий промышленности, шесть из них показывают свои разработки на собственных стендах.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, российский ВПК заинтересован в том, чтобы закрепиться на азербайджанском рынке. "Еще в начале 2021 года президент Ильхам Алиев запланировал глубокие реформы в армии, и последующие полтора года показали, что была обновлена система импорта вооружений, львиная доля оружия для азербайджанской армии стала приходить из западных стран, с предпочтением к США и Израилю. Российские оружейники, разумеется, хотят удержать прежние позиции на азербайджанском рынке, поэтому привезли на эту выставку так много своей продукции", - сказал он.

"На сегодня объем контрактов, который поддерживается между Россией и Азербайджаном, во многом связан с обслуживанием уже проданных ранее систем вооружений, а не приобретением новых, инновационных образцов. Это неудивительно, потому что азербайджанская армия во многом сейчас ориентируется на турецкую. Война беспилотников, где Азербайджан выступил неким законодателем мод, показала эффективность использования американских и израильских аппаратов, это же касается высокоточных систем вооружений. В этой связи российские оружейники, тем более имея опыт украинской спецоперации (а всегда для оружия важно, чтобы оно показало результаты на поле боя), скорее всего постараются отстоять свои позиции, сделав упор на системы ПВО. Как известно, сейчас у России появилась мощнейшая новая система С-500, а для экспорта есть С-400, и Турция хорошо об С-400 отзывается", - обратил внимание Александр Артамонов.

"У России на рынке вооружений есть традиционный козырь – дешевизна относительно западных систем и простота в обслуживании. Традиционной для России проблемой всегда была поставка запчастей, в частности с пасс-трекингом, то есть проверкой в реальном времени, где и когда заказ будет обслужен, чтобы клиент видел, где находится запчасть, когда поступила заявка, когда она обработана. Но, насколько известно, за последние 15 лет Россия предприняла хорошие усилия после утраты одного оружейного контракта в Индонезии, и сейчас ситуация с пасс-трекингом налажена. Так что я ожидаю, что будут продемонстрированы все виды стрелкового вооружения, танки, системы ПВО, и в принципе тот набор, который Россия показала на "Армии-2022"", - сообщил эксперт.

Россия имеет довольно широкий спектр экспортных вооружений, которые могут быть привлекательными для ее международных партнеров. "К примеру, легкий одномоторный самолет "Шах и мат", который называют "самолетом Третьей мировой войны", облегченный вариант семейства "Су-30". Также МиГ-31, высотный перехватчик, который не имеет равных сейчас в армии НАТО. Убежден, что Россия обязательно заявит о себе в области морских беспилотников. Естественно, новый тяжелый дрон "Охотник", который, насколько было заявлено, не уступает американскому Reaper и во многом даже превосходит его. Ряд других беспилотников, включая "Орлан", неплохо себя зарекомендовавший себя на Украине. Новейшая оружейная система класса "Коалиция-СВ", тяжелая самоходная артиллерийская установка, превосходящая по дальности "Мсту-С" и не уступающая HIMARS (при том что HIMARS – система ракетного огня)", - перечислил Александр Артамонов.

"Также нужно упомянуть новейшие танки. Т-90, который по-прежнему остается актуальным, лучшим танком по ряду показателей, включая и скорость, и мобильность относительно западных танков, и вес, и система стрельбы, и автомат заряжания (которого просто нет в ряде западных танков). Поэтому Т-90 точно будет представлен в новом обвесе, с динамической защитой и новой системой управления огнем. Естественно, танк "Армата". Кроме того, набор ракет. У России хорошие крылатые ракеты. Не знаю, будет ли стенд, посвященный гиперзвуковому оружию, потому что оно остается все-таки закрытым и не подлежит экспорту, но он возможен в рекламных целях. Я имею в виду систему "Кинжал" и другие единицы гиперзвукового оружия. Все вышеперечисленное может заинтересовать наших партнеров по ВТС", - заключил он.