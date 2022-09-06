Все регионы России обеспечены вакцинами от гриппа и коронавируса

6 сен. 9:23

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко призвал жителей страны сделать прививку с наступлением осени, вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах.

"У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - заявил он на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности".

ВЭФ проходит на острове Русском во Владивостоке с 5 по 8 сентября.