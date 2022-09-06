Армения продолжает обстреливать азербайджанские позиции на границе

6 сен. 9:16

В последние несколько дней позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу на государственной границе со стороны подразделений армянских вооруженных сил. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Накануне вечером подразделения ВС Армении обстреляли из различных видов огнестрельного оружия позиции армии АР, расположенные в направлении населенных пунктов Зивел и Еллиджа Кельбаджарского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Азизли Басаркечарского района.

В ведомстве пояснили, что азербайджанскими подразделениями приняты адекватные меры реагирования по всем направлениям.

В МО АР подчеркнули, что всю ответственность за недавнюю напряженность на азербайджано-армянской государственной границе несет военно-политическое руководство Армении.