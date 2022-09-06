СМИ: Турция обеспечит себя на зиму американским СПГ

6 сен. 9:10

Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы, - пишет турецкая газета Dünya cо ссылкой на источники.

"…Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления. Источники, информирующие Dünya, сообщили, что переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ) из США ведутся" - пишет издание, передает РИА Новости.

Издание утверждает, что количество туристов, приезжающих в Турцию в зимние месяцы, в текущем году может значительно увеличиться.

"С другой стороны, цены на природный газ в Турции субсидируются государством. BOTAŞ (госкомпания Турции) продает дорогостоящий газ по более низкой цене. Дефицит покрывается за счет заимствований из бюджета. По состоянию на конец июля долг, выданный BOTAŞ, превысил 70 млрд 860 млн турецких лир (почти $4 млрд).

Ожидается, что пенсионеры из западных стран, спасаясь от дорогого газа и газовых ограничений в Европе, приедут в Турцию греться субсидированным газом.