6 сен. 8:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляется в балканское турне – в ближайшие три дня он посетит с официальным визитом Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию, - заявили в пресс-службе президента.

Планируется, что в ходе переговоров с лидерами балканских стран во всех аспектах будут рассмотрены двусторонние отношения, а также вопросы развития существующего сотрудничества в различных областях, особенно совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также состоится обмен мнениями о событиях на Балканах и международной арене, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Во всех трех странах состоятся бизнес-форумы.

Также Эрдоган также примет участие в церемонии открытия Исламского культурного центра в хорватском городе Сисак.