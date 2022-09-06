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Самолет в Сочи возвращается в Екатеринбург из-за неубранных шасси

Самолет в Сочи возвращается в Екатеринбург из-за неубранных шасси

Экипаж лайнера "Уральских авиалиний", вылетевшего из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Сочи, обнаружил неисправность в системе уборки, командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета, - сообщили в пресс-службе компании.

"Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург - Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Для пассажиров подготовлен резервный борт, - уточнили в авиакомпании.

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