Московское метро встало на четырех участках из-за поврежденного кабеля

6 сен. 8:27

Сегодня утром в Москве приостановилось движение поездов на нескольких участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток московского метро, - сообщил департамент транспорта столицы.

"Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии, на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от "Чкаловской" до "Петровско-Разумовской", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Позже департамент транспорта столицы сообщил в своем Telegram-канале, что отсутствие движения по четырем участкам московского метро было вызвано ошибкой подрядной организации, которая ночью меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях.

"Сегодня с утра не было движения по четырем участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации "Каста", которая планово меняла кабель в ночное время, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях. В соответствии с регламентом, включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени", - говорится в сообщении.

Сейчас метро работает в штатном режиме, один участок АПЛ будет запущен в ближайшее время. Были организованы бесплатные компенсационные автобусы. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба, - говорится в сообщении.