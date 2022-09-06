Источник: ЕК сегодня обсудит лимит цен на российский газ

6 сен. 7:59

Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза сегодня обсудят введение лимита цен на российский газ перед обсуждением министрами энергетики стран блока для борьбы с энергокризисом и усиления санкций против РФ, - сообщил источник в ЕС.

"Это включено в предложение, но чтобы представить это для министров энергетики, комиссии необходимо обсудить это с постпредами стран-членов в COREPER (комитет постпредов государств ЕС)", - сообщил источник, передает РИА Новости.

Предложение о введении ограничений цен на российский газ с большой вероятностью будет принято на встрече сегодня и передано для обсуждений европейскими министрами энергетики в пятницу, - выразил уверенность источник.

Напомним, ранее о необходимости введения потолка цен на российский газ заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".