РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия останется безвизовой для жителей Украины до конца года

Россия останется безвизовой для жителей Украины до конца года

Граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, - сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

"Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России. До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз", - рассказал Руденко, передает РИА Новости.

Напомним, украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.

1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version