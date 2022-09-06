Россия останется безвизовой для жителей Украины до конца года

6 сен. 7:28

Граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, - сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

"Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России. До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз", - рассказал Руденко, передает РИА Новости.

Напомним, украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.