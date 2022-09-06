На Кавказе похолодает

6 сен. 7:14

Сегодня, 6 сентября, на территории Северного Кавказа заметно похолодает – в целом в регионе установится осенняя температура, и термометры покажут не выше 17-18 градусов тепла.

В Нальчике и Владикавказе днем будет 11-12 тепла, пройдут дожди, а в Черкесске и Пятигорске похолодает до 5 градусов тепла. Немного теплее в Чечне – в Грозном и Хасавюрте до 14 со знаком плюс, но тоже дождливо.

Остатки летнего тепла сохранятся на Кубани и в Дагестане – на Черноморском побережье в Сочи до +18, а на дагестанском Каспии 15-17 градусов в районе Махачкалы, Дербента и Каспийска.

Немного теплее в соседней Грузии – так, воздух в Тбилиси прогреется до 20, а на Батумском побережье – до 18 тепла, хотя в Боржоми всего +8. А вот в Азербайджане резко похолодает - в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра, максимальная скорость которого составит 15-20 м/с, местами - 25-30 м / с, а температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов. Ветреная погода продлится до полудня 7 сентября. В большинстве районов страны сегодня ожидаются грозы и временами дожди.