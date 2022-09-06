Власти Стамбула выпустили специальный проездной для туристов

6 сен. 6:57

В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, - сообщает муниципалитет города.

Туристической заменой универсального билета Istanbulkart стала новая карта Istanbul City Card, в комплекте с которой идет путеводитель по популярным маршрутам города, говорится в заявлении.

Карта представлена в шести вариантах, которые, по замыслу властей, облегчат иностранным гостям передвижение по Стамбулу. В их числе - проездной с неограниченным количеством поездок, действительный от одного до 15 дней. Помимо общественного транспорта, он дает доступ к экскурсионным автобусам, известным как "hop-on, hop-off", - передает РИА Новости.

Проездные можно купить более чем в 30 торговых автоматах, расположенных в туристических точках.

В скором времени к Istanbul City Card добавят дополнительные сервисы, в том числе доступ к муниципальным музеям, паромным линиям и экскурсионным судам, курсирующим по Босфору.