6 сен. 6:43

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где сегодня начнет работу с наблюдения за военными учениями "Восток-2022", а также проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Стратегические учения "Восток-2022" стартовали 1 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них примут участие более 50 тыс человек, свыше 5 тыс единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана. Путин сегодня посетит активную фазу этих учений. Завершатся они завтра, 7 сентября.

После этого глава государства намерен обсудить развитие туризма в России. Как ожидается, Путин посмотрит презентацию туров и результаты развития Дальнего Востока.

В этот же день Путин отдельно пообщается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.