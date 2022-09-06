Спасатели сняли с Ключевской сопки выживших туристов

6 сен. 6:26

Спасатели добрались туристов из группы, в которой погибли девять человек, - сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

"Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4158 иетров, обморожение ног и рук, остальные в порядке", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Спасатели вертолетом эвакуировали с Ключевского вулкана трех туристов, которые остались в живых после ЧП во время восхождения, в ходе которого погибли девять членов группы. Сам гид сообщил, что оставшийся на высоте турист не подавал признаков жизни.

"Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск", – сказали в ЦОДе.

Напомним, группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Туристы, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов - Алтайского, Приморского и Камчатского края, Владимирской и Новосибирской области, а также из Москвы. В субботу туристы обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще троих человек.