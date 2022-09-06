Коронавирус в Казахстане снова идет на убыль

6 сен. 6:14

По данным МВК по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано всего 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было 197 вновь заболевших. ⠀

Статистика по регионам:

Лидером по числу новых заболевших остается столица - в Нур-Султане 46 новых инфицированных, в Карагандинской области 25 новых пациентов, в Акмолинской области – 15, в Алматы – 13, в остальных регионах страны число новых пациентов не превышает десяти, - передает Sputnik Казахстан.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все регионы и мегаполисы страны находятся в "зеленой" зоне.

Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая заболевания коронавирусом.