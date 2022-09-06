США осудили теракт возле посольства России в Афганистане

6 сен. 5:25

США осуждают террористический акт у посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника российской дипмиссии. Об этом заявил в своих социальных сетях спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Это бессмысленное насилие", - сказано в заявлении.

Напомним, взрыв возле здания консульского отдела посольства РФ в Кабуле прогремел утром 5 августа. Теракт унес жизни двух сотрудников дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана.