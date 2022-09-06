Жания Аубакирова даст концерт совместно с оркестром театра "Астана Балет"

6 сен. 1:33

Концерт симфонического оркестра театра "Астана Балет" под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева состоится 24 и 25 сентября, солисткой станет пианистка Жания Аубакирова.

"Мы открываем новый сезон концертом с одной из ярчайших звёзд Казахстана, выдающимся музыкантом и деятелем Жанией Аубакировой. Для нас это большая честь и ценный опыт, возможность найти новые грани, оттенки в музыке", - приводит слова концертмейстера Каламкас Джумабаевой Sputnik Казахстан.

По словам самой Аубакировой, предложение принять участие в концерте она приняла с "большим воодушевлением". Знаменитая пианистка охарактеризовала Армана Уразгалиева как "отличного инструменталиста и вдумчивого музыканта".

В программе вечера прозвучат жемчужины мировой музыкальной классики: "Праздничная Увертюра" Шостаковича, Концерт 1 для фортепиано с оркестром и симфония 4 Чайковского.