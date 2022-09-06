В Greenpeace предсказали, когда в России закончатся лесные пожары

6 сен. 0:10

Торфяные пожары в России продолжатся до зимы. Такой прогноз в интервью радиостанции "Говорит Москва" сделал руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.

Он уточнил, что речь идет о торфяных пожарах во Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях.

Эксперт предположил, что эти пожары не удастся потушить в этом сезоне. "Скорее всего, они уйдут в зиму и продолжат даже из-под снега дымить", - подчеркнул специалист.

Куксин пояснил, что это следствие аномального лета, в условиях которого люди устроили множество пожаров.