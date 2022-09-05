Гарибашвили заявил о беспрецедентном росте экономики Грузии

5 сен. 23:55

Грузинская экономика демонстрирует беспрецедентно высокий рост, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По данным статистики, реальный рост ВВП в июле текущего года составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, средний показатель реального роста за первые семь месяцев года достиг 10,3%.

"Это действительно беспрецедентно высокий экономический рост во всем мире. Вы знаете, что очень большие вызовы в Европе на фоне Украины. Не только в Европе, эти проблемы передались и всему миру. И на этом фоне нашей стране удается достичь двузначного экономического роста, что конечно же должно приветствоваться", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

По словам премьера, к росту экономики привели скачок экспорта примерно на 40%, рост денежных переводов из-за границы и оборота бизнес-сектора.