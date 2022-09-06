Азербайджан и Турция объединяют платформы электронных услуг

Азербайджан и Турция интегрировали свои соответствующие системы электронного правительства для облегчения и улучшения услуг, предоставляемых гражданам обеих стран. Как отмечает Caspian News, в рамках Фестиваля авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в турецком городе Самсун прошла презентация нового проекта. Его запустили председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (служба ASAN) Ульви Мехтие и председатель Турецкого офиса электронной преобразований Али Таха Коч.

Запуск произошел через два года после подписания Мехтиевым и Кочем в 2020 году Меморандума о взаимопонимании, направленного на создание центра комплексных услуг между двумя странами и развитие технической инфраструктуры для поддержки цифровизации государственных услуг.

На начальном этапе сотрудничества личные кабинеты e-gov.az и my.gov.az были интегрированы с турецким порталом e-Devlet Kapısı, что позволяет гражданам Турции подавать заявки на электронные услуги, предназначенные для них в Азербайджане через платформу e-Devlet Kapısı. Граждане Азербайджана могут войти на портал электронного правительства через ASAN Login и оттуда получить доступ к e-Devlet Kapısı, где можно подать заявку на электронные государственные услуги, предоставляемые турецким правительством.

Ожидается, что на следующем этапе электронные системы государственных учреждений Азербайджана и Турции будут взаимно интегрированы для обеспечения доступности и функциональности многочисленных электронных услуг. Азербайджанская сеть обслуживания и оценки (ASAN), что в переводе означает "легкий", представляет собой многоцелевую сеть услуг, обеспечивающую легкий доступ к госуслугам и связь между правительством и гражданами. Эта комплексная инновационная системная сеть служит универсальной платформой для предоставления множества услуг как для местных жителей, так и для иностранцев в стране. ASAN оказывает более 300 государственных и частных услуг, включая регистрацию рождения, смерти и брака; оформление карточек, удостоверяющих личность, паспорта, водительских прав; предоставление миграционных услуг; записи о недвижимости и оформление электронных виз для иностранцев, получившая название ASAN Visa.

В Азербайджане действует 24 сервисных центра ASAN. Семь центров сети расположено в Баку, а 17 региональных офисов - в Сумгаите, Гяндже, Барде, Сабирабаде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шемахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене.

ASAN предлагает также "услугу на колесах" на десяти полностью оборудованных автобусах и поезде Mobile ASAN для проживающих в отдаленных районах. С 30 августа по 4 сентября такая услуга для азербайджанских граждан оказывалась в Турции. В рамках первого дня Фестиваля TEKNOFEST госуслуги сервисным автобусом Mobile ASAN были оказаны более 100 гражданам.

Турецкий портал e-Devlet Kapısı представляет собой электронную платформу, на которой услуги электронного правительства, предоставляемые различными учреждениями по различным каналам связи, предлагаются из одной точки безопасным и бесперебойным образом.