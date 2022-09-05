Сколько человек обслужил в августе аэропорт Махачкалы?

5 сен. 23:37

Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за август составил 308 315 человек, что на 46,2% превышает прошлогодний показатель. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В прошлом месяце аэропорт выполнил 2331 взлетно-посадочную операцию. Весомый вклад в рост пассажиропотока внесли авиакомпании "Победа", "Аэрофлот", "Северный ветер".

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи, Екатеринбург, а из международных спросом пользовались Стамбул, Дубай, Анталья и Ереван.