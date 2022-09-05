"Почта России" весной начнет доставлять вино

5 сен. 23:29

В апреле будущего года "Почта России" начнет эксперимент по доставке российского вина, - сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.

Законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России" был предложен Минфином в 2021 году.

"Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки", - отметил Акимов, передает РИА Новости.

Планируется, что срок доставки будет составлять не менее 24 часов с момента заказа, но и не многим позже, - добавил он.