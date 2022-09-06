ООН опасается гуманитарной катастрофы в Африке

Более миллиона человек в Сомали были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи, вызванной изменением климата. Глава гуманитарной миссии ООН предупредил, что некоторые районы Сомали находятся на грани голода после четырех неудачных сезонов дождей, вызвавших разрушительную засуху.

Как отмечает Аль-Джазира, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс заявил, что "голод уже у дверей Сомали" и, вероятно, разразится в период с октября по декабрь. "Согласно прогнозам, самая сильная за четыре десятилетия засуха продолжится. В данной ситуации наиболее верным будет употребить термин – гуманитарная катастрофа. Мы знаем, что потребности будут расти", - добавил он. Изменение климата затрагивает более широкую территорию региона Африканский Рог, включая Эфиопию и Кению. Гуманитарные учреждения бьют тревогу по поводу ухудшения ситуации, а Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что число людей, которым грозит голод, увеличилось до 22 миллионов. Только в Сомали число людей, столкнувшихся с кризисным уровнем голода, составляет 7,8 миллиона человек, или около половины населения, в то время как около миллиона человек покинули свои дома в отчаянных поисках продовольствия и воды, сообщают учреждения ООН.

"Ужасная" ситуация

Гриффитс, который впервые посетил Сомали, сказал, что видел "ужасные зрелища" в городе Байдабо в юго-западном штате. "Мы пошли в больницу в этом городе и увидели ужаснейшее зрелище: дети были сильно и остро истощены", - сказал Гриффитс. Люди, которых он посещал в больницах, в течение нескольких дней шли пешком в поисках помощи, они не имеют безопасного доступа к медицинским учреждениям. "Мы призываем предоставить всем гуманитарным организациям безопасный доступ в эти, так называемые, труднодоступные места. Нам нужно знать масштаб страданий, нужды и стресса в этих областях", - сказал он.

Охваченная конфликтом страна считается одной из наиболее уязвимых к изменению климата, но она особенно плохо подготовлена к тому, чтобы справиться с кризисом. Восстание запрещенной в России вооруженной группировки "Аль-Шабаб" против федерального правительства также ограничивает гуманитарный доступ во многие районы.

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что Африканский Рог, вероятно, столкнется с пятым подряд неудачным сезоном дождей в период с октября по декабрь. В 2011 году голод в некоторых частях Сомали, одной из беднейших стран на планете, привел к гибели 260 тыс. человек, более половины из которых дети в возрасте до шести лет.