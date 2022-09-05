Мешийский комплекс в Итум-Калинском районе Чечни обрел новую жизнь

5 сен. 23:14

Чеченские строители восстановили в Итум-Калинском районе Мешийский комплекс, состоящий из башен и каменных склепов, который находился под угрозой обрушения, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Мешийский комплекс, украшающий собой Итум-Калинский район, одно из свидетельств великого наследия чеченского народа. Однако башни находились в крайне плачевном состоянии, под угрозой обрушения, на всех стенах имелись глубокие трещины и разрушения. Теперь комплекс полностью восстановлен", - приводит пресс-служба слова министра образования и науки региона Хож-Бауди Дааева, передает ТАСС.

Объекты комплекса возведены в XIV - XVIII веках. Он состоит из боевой и жилой башен, а также наземных каменных склепов.