В МАГАТЭ подтвердили публикацию завтра отчета о миссии на Запорожскую АЭС

5 сен. 22:59

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завтра опубликует отчет о результатах работы миссии организации на Запорожской АЭС, такое сообщение опубликовано на сайте агентства.

"[В понедельник] четыре эксперта МАГАТЭ, как и планировалось, покинули ЗАЭС после нескольких дней работ по обеспечению безопасности и охраны станции", - сказано в нем.

В агентстве уточнили, что двое других экспертов находятся на АЭС, чтобы обеспечить продолжающееся присутствие на объекте.

Напомним, ранее Рафаэль Гросси рассказал, что проинформирует Совет безопасности ООН об итогах поездки 6 сентября.