В центре для одаренных детей в КБР пройдет смена по эстетической гимнастике

5 сен. 22:42

В региональном центре поддержки одаренных детей "Антарес" в Кабардино-Балкарии будет проведена спортивная образовательная смена для девушек, занимающихся эстетической гимнастикой. Об этом сообщил заместитель руководителя центра Инал Кушхов.

"Мы впервые проводим смену для гимнасток. Учебно-тренировочные сборы для республиканской сборной команды девушек по эстетической гимнастике в "Антаресе" будут проходить в сентябре в течение трех недель", - пояснил он, отметив, что по завершении смены уже 27 сентября девушки выступят на первенстве России.

Далее Кушхов рассказал, что в смене примут участие 20 девушек из нальчикской спортивной школы олимпийского резерва. С ними будут заниматься опытные тренеры из спортшколы в Нальчике и школы олимпийского резерва, пишет ТАСС.