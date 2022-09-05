Почти 20 человек пострадали в столкновении автомобиля с автобусом в Грузии

Восемнадцать человек получили травмы в результате ДТП у села Цкалцминда Ланчхутского района (регион Гурия), об этом пишут грузинские СМИ.
По их данным, машину, которая ехала из Тбилиси в Батуми, занесло - водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский микроавтобус.
Как сообщает Sputnik Грузия, 14 человек были доставлены в клинику в Поти, остальные - в Кобулети.
Медики уточняют, что у пострадавших травмы различной степени тяжести, они находятся в стабильном состоянии. Пострадали и несовершеннолетние.
МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".