Почти 20 человек пострадали в столкновении автомобиля с автобусом в Грузии

5 сен. 21:59

Восемнадцать человек получили травмы в результате ДТП у села Цкалцминда Ланчхутского района (регион Гурия), об этом пишут грузинские СМИ.

По их данным, машину, которая ехала из Тбилиси в Батуми, занесло - водитель не справился с управлением и врезался в пассажирский микроавтобус.

Как сообщает Sputnik Грузия, 14 человек были доставлены в клинику в Поти, остальные - в Кобулети.

Медики уточняют, что у пострадавших травмы различной степени тяжести, они находятся в стабильном состоянии. Пострадали и несовершеннолетние.

МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".