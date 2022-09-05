Лавров провел переговоры с главой МИД Армении в Москве

5 сен. 21:47

В Москве сегодня прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В фокусе внимания была региональная проблематика", - говорится в нем.

Министры подтвердили приверженность всеобъемлющему выполнению трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Помимо этого, Лавров и Мирзоян рассмотрели "дальнейшие шаги в контексте разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также проработки параметров мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также мероприятий в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений и 25-летия базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Лавров и Мирзоян провели и обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а также внешнеполитической координации на международных площадках, в том числе ООН и ОБСЕ.