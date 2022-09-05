СКФУ проведет в Южной Осетии исторический молодежный форум

5 сен. 22:14

Северо-Кавказский федеральный университет организует международный молодежный форум по сохранению исторической памяти в Южной Осетии, - сообщили в управлении по информации вуза.

"В стадии разработки находится концепция межгосударственных молодежных мероприятий. В конце сентября текущего года пройдет международный молодежный форум "Сохранение исторической памяти в контексте глобальных изменений", участниками которого станут более 100 молодых людей из Южной Осетии, России, Абхазии и других государств", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Во время рабочей поездки в Южную Осетию ректор вуза Дмитрий Беспалов провел встречу с президентом республики Аланом Гаглоевым. "Запланировано множество совместных мероприятий, в том числе по продвижению русского языка в республике. Планируется расширение академических, научных, культурных и гуманитарных связей между нашими странами", - отметил Беспалов.