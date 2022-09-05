В Краснодаре заработали уже девять электрозарядных станций

5 сен. 21:47

АО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" (НЭСК) открыло в Краснодаре девять быстрых электрозарядных станций (ЭЗС), - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В сентябре компания откроет еще четыре объекта в городе, а всего до конца 2022 года НЭСК смонтирует 55 быстрых ЭЗС в курортных городах края. Помимо Геленджика объекты будут установлены в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Краснодаре, - передает "Интерфакс".

В Краснодаре до конца 2022 года заработают 24 ЭЗС. Все оборудование для их функционирования - российского производства.