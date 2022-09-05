Россия не рассматривает переход на оплату СПГ в рублях

5 сен. 21:21

Москва сейчас не рассматривает возможность перехода на рубли при оплате сжиженного природного газа, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ответ на вопрос о возможности продажи СПГ с "Сахалина-2" за рубли, заданный на Восточном экономическом форуме.

"На данный момент таких обсуждений нет, как и в целом по переводу торговли СПГ на рубли", - цитирует главу Минэнерго ТАСС.

Напомним, в июле глава Минфина Антон Силуанов говорил о поддержке ведомством предложения о продаже СПГ в рублях, а не в американской или европейской валюте.