Еще не вступив в должность, Трасс теряет министров

5 сен. 21:18

Глава МВД Великобритании Прити Пател направила письмо уходящему в отставку премьеру Борису Джонсону письмо с просьбой о своей отставке, она стала первым министром, заявившим об уходе с должности после избрания Лиз Трасс премьером страны.

"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием нашим новым лидером и поддержу ее как нашего нового премьер-министра. Но это мой выбор - продолжать свою госслужбу стране и округу Уитхэм, будучи рядовым членом парламента, как только Лиз официально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - говорится в письме, которое приводит Пател на своей странице в одной из соцсетей, передает РИА Новости.

Напомним, Трасс стала новым лидером партии консерваторов и главой британского правительства. Она набрала 57,4% голосов, обойдя другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.