Иран: Москва, Баку и Тегеран расширят взаимодействие по МТК "Север-Юг"

5 сен. 20:52

Россия, Азербайджан и Иран намерены расширять трехстороннее взаимодействие в рамках транспортного коридора "Север-Юг" на фоне глобальных изменений, в том числе из-за событий на Украине, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани.

"Учитывая глобальные события и изменения в мире, особенно события, которые мы наблюдаем на Украине, а также проблемы, связанные с транспортировкой товаров и энергоресурсов на международных транспортных путях, важность МТК Север-Юг вновь привлекла внимание мировой общественности", - цитирует дипломата со ссылкой на Telegram-канал иранского МИД РИА Новости.

По его словам, на данный момент многие страны Ближнего и Среднего Востока, а также другие мировые государства, испытывают серьезную потребность в МТК "Север-Юг" для перевозки своих грузов.

Развитие этого маршрута значимо и для Ирана, и для Азербайджана, и для России, подчеркнул Канаани.

Представитель МИД Исламской Республики добавил, что этому вопросу будет посвящена трехсторонняя встреча, который пройдет на следующей неделе в Баку: на ней будут обсуждаться проблемы, связанные с этим МТК "Север-Юг", могут быть подписаны соответствующие соглашения для развития возможностей по максимальному его использованию.