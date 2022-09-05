Авиакомпания "Азимут" в сентябре открывает два новых авиарейса

5 сен. 20:51

Российская авиакомпания "Азимут" в сентябре начнет полеты из Махачкалы в Пермь и из Минеральных Вод - в Самару, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Так, с 17 сентября "Азимут" начнет дважды в неделю выполнять рейсы по маршруту Минеральные Воды – Самара, начало которых ранее анонсировалось на 3 сентября. Полеты будут выполняться по средам и субботам, - передает "Интерфакс".

С 24 сентября авиакомпания начнет летать из Махачкалы в Пермь. Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам.

Продажа билетов на рейсы по этим направлениям уже открыта.

Напомним, авиакомпания базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.