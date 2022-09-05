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"Газпром": использование неисправной турбины на "Северном потоке" угрожало пожаром и взрывом

&quot;Газпром&quot;: использование неисправной турбины на &quot;Северном потоке&quot; угрожало пожаром и взрывом

Использование остановленного несколько дней назад из-за утечки масла агрегата на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток" угрожало пожаром или взрывом, такое сообщение распространила пресс-служба ПАО "Газпром".

В нем напоминается, что второго сентября Ростехнадзор выдал "Газпрому" предписание о приостановке работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 из-за утечки масла и герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", - подчеркнули в "Газпроме".

Использование его нарушало бы российское законодательство, добавили в компании.

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